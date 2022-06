Italia – Argentina, questa sera in palio prestigio e bel gioco

Londra. L’Italia questa sera, inizio ore 20,45, affronta l’Argentina nella Finalissima 2022 della Coppa Campioni Conmebol- Uefa. L’incontro si disputa nel leggendario stadio londinese di Wembley, dove poco meno di un anno fa, gli azzurri di capitan Chiellini (questa sera al passo d’addio) conquistarono il titolo europeo.

Il titolo in palio è altisonante, ma ad onor del vero ha un limitato valore internazionale; è soprattutto una sfida prestigiosa tra due nazioni che hanno il calcio al centro dell’interesse delle rispettive tifoserie sportive.

Infatti lo stesso ct. Mancini ad ammette che si tratta di una passerella. Quella contro l’Albiceleste sarà una partita destinata a chiudere un capitolo della storia della Nazionale. Al proposito dichiara “Sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro”.

Senza Mondiali, è tempo di rinnovare

Anche perché la Nazionale Italiana non ha nell’immediato importanti impegni, essendo stata inopinatamente esclusa dalla fase conclusiva dei Campionati del Mondo di Calcio che si disputeranno quest’autunno. Per la seconda volta di seguito gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per la fase finale del torneo iridato e questo deve i vertici del calcio italiano a riflettere sulle cause. Ma per oggi, anzi questa sera, godiamoci lo spettacolo di due formazioni in grado di affrontarsi a viso aperto e di far assistere ad una partita piacevole.

Formazioni in campo

La nazionale italiana, guidata dal Ct Mancini, è annunciata in campo con la seguente formazione: Donnaumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

La nazionale Argentina, guidata dal Ct Scaloni, dovrebbe scendere in campo con: Martinez: Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria.

Arbitrerà la partita, il sig. Maza Gomez.