Lazio “corsara” a Brescia (1-2): il gol del successo nel recupero

Brescia – Lazio 1-2

I biancocelesti di Simone Inzaghi non mollano mai e vincono ancora in extremis la prima gara di Serie A del 2020. I padroni di casa passano dopo il quarto d’ora con Balotelli (primo gol del decennio, come nel 2010), ma si complicano la vita nel finale di primo tempo con il rigore che costa il rosso a Cistana e permette a Immobile di ristabilire la parità. Nella ripresa un paio di buone occasioni a testa, poi l’attaccante della Lazio completa la rimonta al 91′ e sale a 19 gol in campionato

Le altre gare di oggi



Spal-Verona (ore 15)

Genoa-Sassuolo (ore 18)

Roma-Torino (ore 20.45)

Le gare di domani

Bologna-Fiorentina (ore 12.30)

Atalanta-Parma (ore 15)

Juventus-Cagliari (ore 15)

Milan-Sampdoria (ore 15)

Lecce-Udinese (ore 18)

Napoli-Inter (ore 20.45)