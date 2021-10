Oggi sciopero generale, trasporti a rischio. Probabili disagi nelle scuole e negli uffici pubblici per la mobilitazione nazionale di 24 ore

Proclamato per oggi lunedì 11 ottobre, sciopero generale per 24 ore in tutta Italia. Previsti disagi nelle scuole e negli uffici pubblici e nei trasporti, il settore maggiormente coinvolto. A Roma è previsto anche un corteo di protesta che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 10.

I Cobas in un comunicato spiegano i motivi dello sciopero: “Con la pandemia l’Unione europea è passata a politiche espansive. IL Pnrr italiano e degli altri Paesi non segna una svolta nell’uso pubblico e sociale dell’ingente massa di denaro“.

I sindacati chiedono :”la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione. Il salario minimo europeo, un reddito universale esteso anche ai migranti e il rilancio dello Stato sociale”.

Situazione dei trasporti a causa dello sciopero

Trenitalia pubblica comunque sul sito l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero. Nel trasporto regionale sono stati assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Anche Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

L’Enac pubblica l’elenco dei voli garantiti. Per il trasporto aero garantite le fasce orarie dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività di ogni volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento, spiega l’Enac.

Trasporto pubblico locale: le fasce di garanzia a Roma, Milano e Napoli Per quanto riguarda il trasporto regionale, garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma stop in vista per Atac, Roma Tpl e Cotral: i mezzi si fermano dalle 8:30, quando cesseranno le corse di autobus, metro e delle linee Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Il servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A Milano possibili disagi sulle linee di superficie di Atm e sulla metropolitana, dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio. A Napoli, servizi di trasporto pubblico garantiti nelle fasce 5:30-8:30 e 17-20.