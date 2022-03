Mafia, sequestrati beni per 5 milioni di euro a detenuto al 41bis

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dello Scico di Roma, hanno confiscato quote societarie e beni per 5 milioni di euro nei confronti di un soggetto, originario del capoluogo etneo, ritenuto responsabile operativo del clan mafioso Santapaola-Ercolano attualmente detenuto in regime di 41bis. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura distrettuale su indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno posto sotto la lente d’ingrandimento due società appartenenti a questa persona : una con sede a Misterbianco, impiegata nell’attività di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia e un’altra, con sede a Catania nelle immediate vicinanze della centralissima “Villa Bellini”, impiegata nell’attività di autorimesse e garage.

Le risultanze investigative hanno permesso di appurare la “mafiosità” della prima impresa, sotto un duplice profilo: geneticamente, in quanto frutto dell’attività illecita del citato e occasione di reimpiego dei proventi delle attività delittuose; e da un punto di vista gestionale, poiché la società si è imposta sul mercato per le forniture di calcestruzzo a discapito di imprese concorrenti proprio in ragione del ruolo apicale nel contesto criminale catanese del suo “socio occulto”.

Inoltre è stata accertata la pericolosità sociale del soggetto. A questo riguardo il Tribunale di Catania, nella sentenza con cui è stata disposta la misura di prevenzione personale e la confisca del patrimonio, ha evidenziato che tale soggetto è stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, appartenente al clan Santapaola per il periodo 2002-2004. Inoltre, lo stesso è risultato gravato da molteplici procedimenti penali, per gravissimi reati tra i quali associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata da metodo mafioso, per cui è stato anche destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere.