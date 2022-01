Molestie al Duomo a Capodanno: individuati 18 responsabili

La Polizia avrebbe finalmente individuato i responsabili delle aggressioni a sfondo sessuale nei confronti di alcune ragazze avvenute la notte di Capodanno nella centralissima piazza del Duomo a Milano. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Milano, e la Questura di Torino, hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 18 ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 21 anni sia italiani che stranieri, responsabili delle violenze.

Secondo quanto emerge dalle indagini, di cui si sta occupando la Squadra mobile di Milano e del Commissariato Centro, è emerso che sono almeno tre gli episodi di violenza che si sono consumati nella notte di San Silvestro ai danni di nove ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti. Il primo episodio è quello accaduto in via Verdi ai danni di una 19enne lombarda, assalita, spogliata e palpeggiata da un branco di almeno 30 ragazzi, mentre il secondo si è consumato in piazza Duomo, ai danni di due turiste tedesche.

Fondamentale per le indagini l’utilizzo di software per il riconoscimento facciale

L’attività investigativa, basata sulla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, sulle testimonianze di diversi presenti e delle stesse vittime e, infine, sull’analisi dei vari social network, ha permesso di identificare i 15 ragazzi maggiorenni e i 3 minorenni che, a vario titolo, hanno partecipato ai raid di Capodanno.

Fondamentale al fine dell’identificazione dei responsabili è stato il contributo da parte degli esperti della Polizia scientifica che hanno utilizzato un particolare software per il riconoscimento facciale.