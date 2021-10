Morto Rossano Rubicondi, il quarto marito di Ivana Trump

E' morto per un melanoma alla pelle Rossano Rubicondi. Ex marito di Ivana Trump, attore e concorrente dell'Isola dei Famosi, ne ha dato la notizia con profondo cordoglio Simona Ventura

E’ morto a 49 anni per un un cancro alla pelle, Rossano Rubicondi, imprenditore e personaggio televisivo ed ex marito di Ivana Trump. Un melanoma mortale che Rubicondi secondo l’amica Vladimir Luxuria, ha preferito tenere nascosto.

Nel 2008 si sposò con la ex signora Trump per separarsi un anno dopo e rimanere ottimi amici per sempre. Ancora nel 2008 Rubicondi partecipo al reality “L’isola dei Famosi”, condotto proprio da Simona Ventura e in cui fece parlare per un presunto flirt con l’allora sconosciuta Belen.

Con l’isola dei Famosi si aprì la sua parentesi cinematografica e televisiva con il film Natale a “Beverly Hills e la partecipazione ad altri programmi televisivi, come a una notte a “Ballando con le stelle” nel 2018 in coppia con la ex moglie Ivana Trump. E’ tornato nuovamente all’Isola dei Famosi, prima come inviato e poi nuovamente come concorrente.

A dare la notizia della morte di Rossano Rubicondi Simona Ventura

A dare per prima la notizia è stata Simona Ventura – che con lui aveva lavorato in alcuni programmi televisivi – con un twit, dove lo ha ricordato con profondo cordoglio e augurandogli buon viaggio.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

A smentire la notizia, secondo la quale Rubicondi fosse per un infarto è stato il direttore di Novella2000, Roberto Alessi. Il giornalista, amico di Rubicondi, ha rivelato del tumore che ha colpito l’ex marito di Ivana Trump circa un anno fa.

Rubicondi ha nascosto il suo male anche agli amici più stretti. Ha rivelato l’amico Vladimir Luxuria a Fanpage. ” Lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri“. Rubicondi non era più un personaggio televisivo da tempo. Progettava di aprire un ristorante a Miami, città dove viveva.