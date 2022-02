Omicidio Gigi Bici: rinvenuta una pistola nel giardino della principale sospettata

La pistola sepolta nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne ora in carcere, potrebbe essere l'arma del delitto

C’è una possibile svolta nell’omicidio di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti a Pavia come ‘Gigi Bici‘ per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Durante il sopralluogo effettuato dalla polizia nella villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne arrestata con l’accusa di tentata estorsione nell’ambito dell’inchiesta, nel giardino è stata ritrovata una pistola sepolta sotto la terra. L’ipotesi è che potrebbe trattarsi dell’arma del delitto.

La notizia è stata rivelata questa mattina dal quotidiano “La Provincia Pavese” che ha raccontato come il ritrovamento della pistola da parte degli agenti, avvenuto martedì scorso, sia stato possibile grazie all’utilizzo di un robot georadar. L’abitazione si trova a Calignano, una frazione di Cura Carpignano nel Pavese. Ora l’arma da fuoco verrà analizzata dalla scientifica, che avrà il compito di appurare se è compatibile con il frammento di proiettile rinvenuto nell’area dell’abitazione il 20 gennaio, più precisamente in un campo davanti alla villa.

Ai fini delle indagini il ritrovamento della pistola potrebbe essere l’indizio fondamentale per capire come si sono svolti esattamente i fatti. Anche perché dall’autopsia effettuata sul corpo del 60enne è emerso come ad ucciderlo sia stato un colpo di proiettile alla tempia destra, esploso da una pistola calibro 7,65 o una 22. L’autopsia ha inoltre rivelato che nonostante il cadavere di Luigi Criscuolo sia stato ritrovato il pomeriggio del 20 gennaio l’uomo sia stato ucciso l’8 gennaio, ovvero il giorno della sua scomparsa.