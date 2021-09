Problemi di metabolismo? Scopriamo i sette alimenti utili per accelerarlo

A fine estate, in molti desiderano rimettersi in forma dopo le vacanze: ecco di seguito 7 alimenti che aiutano ad accelerare il metabolismo. Purtroppo bisogna dire fin da subito che non esiste un modo per perdere peso velocemente, per cui bisognerà avere pazienza. Attenzione quindi a non ricorrere a soluzioni drastiche e fai-da-te, si potrebbe ottenere il risultato opposto!

Ci sono alcuni cibi, però, che possono essere d’aiuto per bruciare calorie più velocemente. La mossa vincente sarà unire dieta e attività fisica regolare.

Accelerare il metabolismo con i broccoli

Tra i cibi più indicati per aiutare il nostro corpo a eliminare tossine e depurarsi, ci sono i broccoli. Grazie alle vitamine A, C, e K di cui sono ricchi, contribuiscono a far funzionare in maniera corretta l’apparato digerente. In più, questi ortaggi dal color verde scuro contengono folati e antiossidanti che riducono il rischio di contrarre problemi a livello cardiovascolare.

Tre pere e una mela (Pixabay)

Mele e pere

Le mele e le pere sono povere di grassi e contengono diverse sostanze che aiutano l’organismo a bruciare più velocemente le calorie assunte. Lo dimostra anche una ricerca dell’Università di Rio de Janeiro: chi consuma questi due alimenti regolarmente ha più probabilità di perdere peso rispetto ad altri soggetti.

Accelerare il metabolismo con le spezie

Zenzero, pepe nero, cannella e peperoncino sono le spezie più indicate per stimolare il metabolismo. Secondo quanto si è osservato, più il loro sapore è pungente, piccante, più gli effetti sono benefici. Contengono sia le vitamine B e C, sia sali minerali, in particolare calcio e ferro. In più, hanno la funzione di aumentare la produzione gastrica e salivare, molto utile per la digestione dei pasti.

(Pixabay)

Accelerare il metabolismo: il thé verde

Il the verde è purificante e drenante: per questo è in grado di mantenere il corpo in uno stato di salute ottimale. Una delle sue proprietà è proprio quella di stimolare il metabolismo basale grazie all’incremento della lipolisi, ovvero lo smaltimento dei grassi. Il suo alto contenuto di antiossidanti contribuisce, poi, a ridurre i livello di colesterolo “cattivo” e, allo stesso tempo, prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Cereali integrali e agrumi

Sia i cereali integrali che gli agrumi hanno la capacità di mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue. Farro, avena, orzo, frumento offrono energia all’organismo che viene rilasciata in maniera lenta, ma costante. Arance, mandarini, limoni sono invece noti per il loro alto contenuto di vitamina C. Queste proprietà evitano i picchi insulinici, responsabili del rallentamento del metabolismo in quanto impediscono lo smaltimento dei grassi in eccesso.