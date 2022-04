Terremoto di magnitudo 4,2 a largo della costa tra Catania e Siracusa

Intorno alle 5:45 di questa mattina si è avvenuta un'altra scossa di magnitudo 3,1 a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia

Questa notte alle 3:34 un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto in un tratto di mare prospicente la costas siracusana. L’evento sismico è stato rilevato a 42 chilometri da Siracusa ed a 52 da Catania. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i cui rilevamenti collocano l’ipocentro a 33 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita nitidamente, nella provincia etnea e in quella siracusana.

Sempre questa mattina, alle 5:46, un altra scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è avvenuta nord di Reggio Emilia: l’Invg ha localizzato il sisma a 5 km da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 6 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Carpi, nel Modenese. Va sottolineato che già ieri notte a Correggio si era verificato un altro evento sismico