Tokyo 2020, Italia che spettacolo! Superato il record di 36 medaglie

Oggi è un giorno speciale per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia con la vittoria dell’oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e la medaglia sicura per Luigi Busà nel kumite 75 kg nel karate ha conquistato 37 medaglie in questa competizione superando il record di 36 medaglie di Los Angeles 1932 e Roma 1960. Abbiamo dovuto attendere appena 61 anni per realizzare il miglior risultato assoluto di sempre.

L’Olimpiade nipponica è senza ombra di dubbio una competizione molto differente dalle precedenti edizioni, complice soprattutto l’epidemia che ha fatto slittare di un anno la rassegna sportiva: è la prima volta nella storia che viene disputata in un anno dispari. Senza dimenticare che ha influito e non poco la quasi totale assenza di pubblico sugli spalti, ad eccezione di pochi fortunati come compagni di nazionale, tecnici, addetti ai lavori, cronisti e personalità di spicco. Infine molti atleti hanno pagato a caro prezzo le conseguenze del Covid, in alcuni casi hanno contratto il virus e non hanno potuto affrontare la preparazione atletica e mentale a questi Giochi così come avrebbero voluto.

Lo straordinario percorso dell’Italia nonostante sia un’Olimpiade segnata dal Covid

Nonostante le difficoltà gli azzurri sono riusciti ad imporsi e guadagnarsi il podio in diverse discipline, alcune delle quali inaspettate come ad esempio la gara dei 100 metri piani vinti da uno straordinario Marcell Jacobs, nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio con Federica Cesarini e Valentina Rodini e nella 20 km di marcia conquistata ieri da Massimo Stano. Oppure come i 2 bronzi e l’argento nel sollevamento pesi ottenuto da Mirko Zanni (67kg) Alessandro Pizzolato e Giorgia Bordignon (64kg) e il bronzo nel pugilato femminile di una superba Irma Testa. Queste sono sono alcune delle 36 storie che hanno carettizzato questa edizione del torneo olimpico.

Antonella Palmisano, oro nella 20 km di marcia (Facebook Coni)

Il rovescio della medaglia azzurra: male la scherma e gli sport di squadra

Ma per quanto il movimento sportivo italiano questa estate stia vivendo un momento idilliaco, tra Giochi olimpici ed Europei di calcio, c’è anche un rovescio della medaglia che non può essere ignorato: ci si aspettava molto di più dalla scherma, che ha chiuso con due argenti individuali per Luigi Samele e Daniele Garozzo rispettivamente nella sciabola e nel fioretto, e due bronzi a squadre conseguiti dalla squadre femminili di spada e fioretto. Non era mai andata così male da Mosca 1980.

Delude anche la giovanissima nuotatrice Benedetta Pilato, 16enne campionessa europea in carica dei 50 metri rana e primatista mondiale di specialità. E un capitolo a parte meriterebbero gli sport di squadra: in primis va sottolineato che non erano presenti i team di calcio maschile e femminile, pallanuoto femminile e basket femminile. Se dal softball femminile e il basket 3 vs 3 femminile non ci si aspettava molto, dalla pallavolo femminile maschile e femminile e dalla pallanuoto maschile sognare una medaglia era lecito viste le qualità tecniche dei nostri atleti.

L’unica squadra ad avere qualche alibi è quella di basket maschile, che ha disputato un’ottimo torneo cedendo ai quarti solamente alla Francia, che insieme al ‘Dream team’ Usa alla vigilia era la più seria candidata alla vittoria finale e che come da pronostico si affronteranno domani in finale.

Il bottino attuale è di 37 medaglie, ma non finisce qui…

Alla vigilia i pronostici degli esperti ci assegnavano tra le 30 e le 40 medaglie, traguardo pienamente raggiunto ma che potrebbe essere ulteriormente arricchito. Oggi è attesa con grande trepidazione la staffetta 4×100 che vedrà protagonisti il quartetto di velocisti composto da Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta. Sempre oggi saranno protagonisti Frank Chamizo nella lotta libera, che si giocherà il bronzo nella finalina per il 3° e 4° posto, e Alice Sotero nel pentathlon che è attualmente quinta dopo il ranking round.

Tra sabato e domenica invece le speranze sono affidate alla coppia Elia Viviani, bronzo nell’Omnium, e Simone Consonni, che correranno nella Madison (gara di ciclismo su pista), a Elisa Balsamo nell’Omnium femminile, a Abraham Conyedo che sogna un bronzo nella lotta libera, a Silvia Semeraro nel karate (kumite +61kg) e dulcis in fundo alla squadra delle ‘Farfalle’ azzurre nella ginnastica ritmica.