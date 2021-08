Un positivo al raduno hippie in Alto Mugello: bosco isolato

Il bosco dove si trovano da alcuni giorni centinaia di persone nell’alto Mugello, in un terreno concesso dalla Comunità Montana tra i comuni di Marradi e San Godenzo sarà isolato. Vi si sta svolgendo il raduno delle famiglie arcobaleno che si trovano ogni anno per condividere una filosofia esistenziale ispirata ai nativi americani. Una vita a stretto contatto con la natura in un clima di fratellanza. Coloro che con un termine un po’ desueto la stampa chiama “hippie”.

Purtroppo questa volta il meeting deve fare i conti con il Covid. Uno dei partecipanti è stato trovato positivo al virus e la prefettura di Firenze, di seguito all’incontro svoltosi il 23 agosto scorso, in una ulteriore riunione in videoconferenza con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla questione del raduno hippie in corso da alcuni giorni nei boschi dell’Alto Mugello, ha stabilito che il sindaco di Marradi “disponga l’immediato isolamento della zona interessata.

Isolamento e tamponi sul posto

Oltre all’isolamento si vuole predisporre anche un presidio sanitario sul posto dove saranno effettuati tamponi sui partecipanti. Saranno inoltre adottati tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute individuale e collettiva: distanziamento e uso delle mascherine.

Il presidente dell’Unione montana dei Comuni del Mugello assicura un continuo contatto con gli organizzatori del raduno. Sarà fatto anche il tracciamento di coloro che hanno partecipato al raduno hippie e che se ne sono andati. Questo per adottare tutte le misure misure precauzionali anche sui soggetti che hanno ormai lasciato la manifestazione”.