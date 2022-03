Lo yoga della risata, che cos’è e quali sono i suoi benefici

Lo yoga è sempre più di moda nel mondo ed una delle sue forme che si è estesa negli ultimi anni è lo Yoga della Risata. Ad oggi se ne parla sempre di più, ma in realtà lo yoga della risata è stato ideato nel 1995 da un medico indiano, il dottor Madan Kataria, che ha iniziato con cinque persone in un parco di Mumbai, in India. Da lì questa pratica si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, contando ad oggi innumerevoli Club specifici in oltre 115 paesi del mondo.

Si tratta di un metodo unico in cui si può ridere senza motivo ed in modo incondizionato: si inizia come una forma di esercizio e si arriva velocemente a produrre una vera risata, favorita dal contatto visivo con le altre persone presenti.

Secondo le affermazioni rilasciate dal dottor Kataria, la risata non conosce confini ed è un linguaggio universale che può unificare il mondo. Per tale motivo, nel 1998, ha istituzionalizzato la Giornata Mondiale della Risata (in inglese World Laughter Day), che si celebra annualmente la prima domenica di maggio, e durante la quale si organizzano eventi di risata a sostegno della pace universale in tutto il mondo.

Lo scopo principale dello yoga della risata è quello di produrre benessere ridendo, ovviamente si può ridere in moltissimi modi, ma con questo metodo si pratica la risata incondizionata, che nasce come forma di esercizio, a prescindere dall’aver voglia di ridere o meno.

Questa forma di yoga sembrerebbe essere molto in voga oggi, nonché un ottimo rimedio per alleviare e risolvere molti disturbi fisici, psicologici e spirituali.

Perché praticare lo yoga della risata?

In genere lo yoga della risata viene praticato in gruppo e guidato da un istruttore esperto, che conduce i partecipanti attraverso un percorso di esercizi finalizzati a promuovere il divertimento e, per l’appunto, la risata.

La maggior parte delle sessioni di questo yoga comincia con delle semplici tecniche di respirazione, seguite da canti, mantra ed applausi, utili per rilassare le persone. Inoltre molte lezioni iniziano con i partecipanti che battono le mani in maniera ritmica, intonando dei suoni che ricordano la risata.

Per poi concludere le sessioni con una fase di rilassamento, in modo da permettere al corpo di giovare al massimo dell’energia e del benessere prodotti in quei minuti di risata.

L’intenzione di questi esercizi è quello di rimuovere qualsiasi forma di giudizio e fare in modo che le persone imparino ad essere meno rigide e a vedersi in modo più leggero e scherzoso, meno sul serio.

Gli esperti sostengono che per ottenerne il massimo dei benefici, la risata deve essere autentica e non forzata e deve provenire dal diaframma. Una sorta di “risata di pancia” e nei Club della risata questa deriva dalla nostra intenzione e dall’impegno, garantendo così concreti benefici sulla salute.

Madan Katari, ideatore dello Yoga della risata

Quali sono i benefici dello yoga della risata?

Lo yoga della risata si basa fondamentalmente su alcuni studi scientifici che testimoniano che il nostro corpo non sa fare una distinzione tra una risata spontanea ed una risata autoindotta.

Pare infatti che entrambe queste risate, attraverso gli impulsi neuronali legati ai nostri muscoli, mandino lo stesso segnale al cervello e all’amigdala, attivando la produzione delle endorfine, della serotonina e l’abbassamento del cortisolo (l’ormone dello stress), con un conseguente aumento delle difese immunitarie. Tutto ciò se si pratica una risata di 10-15 minuti in maniera continuata.

Chi pratica lo yoga della risata ne riporta molteplici benefici e la maggior parte di questi può essere così sintetizzata:

il rilassamento del corpo;

l’introduzione di più ossigeno, che rende più forte il sistema respiratorio e mantiene in buona salute i tessuti organici nel tempo;

fortifica il sistema immunitario;

stimola i muscoli addominali e il diaframma;

migliora il sistema cardiovascolare;

potenzia lo stato dei vasi sanguigni;

regolarizza la pressione;

favorisce la produzione del benessere;

migliora l’umore;

allevia lo stress;

migliora le relazioni e la comunicazione;

insegna a prendersi cura degli altri.

Inoltre gli esperti sostengono che non è una cosa semplice rimanere calmi e concentrati, specie di questi tempi, ed una tecnica come lo yoga della risata risulterebbe molto utile per mantenere un certo grado di pazienza, di concentrazione e contribuirebbe anche nel tenere alto lo spirito, affrontando al meglio le sfide che ci presenta la vita.

Conclusioni

Lo yoga della risata è stato ideato nel 1995 in India e si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. Per molte persone si tratta di un ottimo antidoto contro la depressione e diminuisce anche gli effetti negativi dello stress, che è la causa di circa l’80% delle malattie.

Ridere fa bene e durante le sessioni di questa pratica si eseguono molti esercizi per farlo nel modo corretto, inserendo inoltre esercizi di respirazione, di stretching, di riscaldamento ed infine di rilassamento, tutto per arrivare ad una sonora risata in grado di risollevare ogni animo.

Per non parlare dei benefici riscontrati da chi pratica questa tecnica: riduzione dello stress, rinforzo del sistema immunitario, miglioramento della performance polmonare, notevole miglioramento dell’umore, aumento della prestazione lavorativa, aumento della motivazione e dell’autostima e più energia nel gestire i momenti più difficili.

Lo yoga della risata è un metodo veloce, economico e scientificamente provato per ridurre lo stress, ciò che occorre per iniziare è sicuramente la volontà e la voglia di provare, facendo esercizi quotidiani ed attivando in modo consapevole la risata, senza una motivazione precisa.

