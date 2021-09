Apocalisse a Pantelleria colpita da una gigantesca tromba d’aria

Terrore e morte la sera del 10 settembre nell’isola di Pantelleria a causa di una tromba d’aria . Tutto è accaduto in un momento.

Le due vittime erano in auto, stavano percorrendo la strada costiera da Campobello a Cala Cinque Denti quando improvvisamente sono state scaraventate fuori dagli abitacoli. Le salme sono state ritrovate una su un muretto e altra per terra. Dei nove feriti, quattro sono in gravi condizioni.

Salvatore Cocina, dirigente regionale della protezione civile spiega che la tromba d’aria si è formata in mare, ha percorso l’isola per alcune centinaia di metri e fortunatamente ha risparmiato l’aeroporto. Pare che tali fenomeni si verifichino quando il mare è molto caldo. Un evento del genere sull’isola risale 2018.

Le vittime sono due residenti

I morti sono due residenti Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco, al momento della tragedia era fuori servizio e a bordo del suo fuoristrada e Francesco Valenza, 86 anni, pensionato. I loro corpi sono adesso presso la camera mortuaria dell’ospedale ‘Bernardo Nagar’ di Pantelleria.

Tra i feriti una coppia di coniugi vivi per miracolo che erano nella loro autovettura che sono stati sbalzati sul bordo della strada, ma per fortunatamente la loro vettura non si è ribaltata e sono riusciti ad aprire gli sportelli.

Lutto cittadino a Pantelleria

L’amministrazione comunale a seguito di quanto accaduto, proclama il lutto cittadino per sabato 11 settembre, metterà le bandiere a mezz’asta e si stringe con affetto e sgomento alle famiglie delle vittime. Per il giorno del funerale, che sarà comunicato appena noto, si chiede agli esercizi commerciali di abbassare le serrande durante le celebrazioni funebri. Il concerto di Fabio Concato previsto per oggi è stato annullato e si recupererà in altra data.