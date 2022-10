Come riordinare casa con il metodo di Marie Kondo: il KonMari

Uno dei metodi che ha conquistato il mondo è il metodo KonMari, inventato da Marie Kondo. Secondo alcune ricerche, tutto sembra aver avuto inizio con la pubblicazione di un best-seller, in Italia dal titolo “Il magico potere del riordino: il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita”.

Si tratta di un manuale che ha solo anticipato una vera e propria rivoluzione del riordino, un metodo che aiuta a riordinare e a mettere luce e gioia in casa e, così facendo, si spera, nella propria vita, mediante tanti piccoli trucchetti, applicati in un certo modo.

Secondo questo metodo, si procede alla pulizia della casa per categoria, in questo rigoroso ordine: vestiti, libri, carte ed infine komono, ovvero miscellanea, miscuglio, in altre parole, oggetti di varia natura. E la regola chiave è quella di porre una precisa domanda prima di decidere se tenere o buttare qualcosa: “Mi rende felice?”

Ciò che viene consigliato in questo metodo è di raccogliere tutti gli oggetti che appartengono alla stessa categoria, disporli su di una superficie piana (può essere il letto, un tavolo, una scrivania, etc) o sul pavimento ed analizzarli uno ad uno, ponendosi la domanda sopra indicata.

Il metodo KonMari aiuterebbe così a circondarsi solo di cose belle, che ci ricordano momenti felici e che, guardandole, facciano provare una sensazione di gioia e di benessere.

In genere c’è sempre quel paio di jeans che ci ripromettiamo di mettere da tempo “non appena si dimagrisce”, oppure quei libri che prendono polvere da anni sullo scaffale, o una scatola od un cassetto pieno di foglietti, nastri ed oggetti vari che resta chiuso per diverso tempo.

La parte bella di questo metodo, inoltre, è che molta della roba che non si usa più la si può donare oppure la si può provare a rivendere. Mentre qualcosa sicuramente finirà nel cestino della spazzatura.

Quindi quando gli armadi strabordano, ma non si ha mai nulla da mettersi, oppure se degli scaffali sono piedi di libri, od un cassetto non si chiude per la troppa roba che ci abbiamo messa dentro, si può adottare il metodo Marie Kondo, che può venire in aiuto in questi momenti.

Il metodo KonMari

Secondo un’intervista a Marie Kondo, all’età di 19 anni, a Tokyo, Marie Kondo riordinava gli appartamenti dei suoi amici. E più avanti, quando lavorava per un’agenzia di collocamento, riorganizzava le scrivanie dei suoi clienti.

Marie Kondo sviluppò un nuovo sistema per riordinare ed organizzare la casa e l’ufficio, basato sul principio per cui bisognerebbe tenere solo ciò che ci dà gioia. Questo viene spiegato nel suo manuale, diventato ormai un best-seller.

Ma non solo, la Kondo pare sia stata anche protagonista della serie Netflix “Facciamo ordine con Marie Kondo”, nella quale svela agli spettatori tutti i segreti per avere una casa sempre in perfetto ordine.

Inoltre la Kondo sembra anche occuparsi della formazione, tramite corsi online, di consulenti esperti del metodo KonMari. Riordinare può essere un compito difficile e noioso per la maggior parte delle persone e con tale metodo tutto sembra essere più semplificato, facendo anche risparmiare del tempo sulle pulizie.

Marie Kondo dice sempre ai suoi clienti di visualizzare la loro vita ideale prima di cominciare a riordinare, ponendosi la domanda “come desidero trascorrere il tempo che passo a casa?” e rispondendo nel modo più dettagliato possibile. Pare trattarsi di un processo fondamentale questo, in quanto aiuta a rivalutare i propri obiettivi e le priorità di vita.

Bisogna stabilire l’intenzione di riordinare seriamente, dedicando a questo progetto il tempo necessario. Questo porterà la giusta energia e motivazione per riordinare tutti gli oggetti posseduti in una sola volta, godendone dei suoi frutti. Il risultato finale di uno stile di vita più intenzionale motiverà la persona ad impegnarsi nel suo percorso del riordino.

Importante ricordare che non si procede “stanza per stanza”, bensì si riordinerà in base alla categoria:

Vestiti,

Libri,

Carte e documenti,

Komono (oggetti vari),

Oggetti che hanno un valore affettivo.

E per ogni oggetto, di ciascuna categoria, ci si dovrà porre la domanda “Mi dà gioia?” Marie Kondo sostiene che prendersi cura degli oggetti che ci danno gioia, ci aiuta a realizzare il futuro che desideriamo e ci insegna a lasciar andare il superfluo con gratitudine.

I passaggi del metodo Marie Kondo

Il metodo KonMari comprende in totale nove passaggi ed ognuno di essi deve essere completato prima di passare a quello successivo.

I follower della Kondo sostengono che sia un metodo davvero funzionante, vediamone i passaggi da eseguire con decisione:

Disfarsi. Ovvero, buttare tutto ciò che non ci rende felici o che per noi non ha importanza. Tenere solo quello che ci dà gioia. Ordinare per categoria, non per zone. Iniziare sempre dagli indumenti. Sembrano essere i più facili da dividere tra tenere o buttare/donare. Organizzare verticalmente tutti i vestiti possibili, formare dei piccoli rettangoli con i capi e poi appenderli. Si otterrà così una sorta di biblioteca degli indumenti. Non rimandare. Se si inizia una categoria, la si porta a termine. Dare valore agli oggetti che si conservano. Non ha senso tenere in casa oggetti che non danno un significato personale. Realizzare le faccende domestiche in solitaria. Molti potrebbero dissuaderci a non disfarci di alcune cose che vorremmo buttare. Non comprare nuovi mobili per conservare gli oggetti. Bisognerebbe comprarli solo se non se ne hanno abbastanza.

Alcune persone scattano delle foto prima di iniziare il riordino, in modo da poter vedere chiaramente i cambiamenti avvenuti. Ad ogni modo, nel manuale di Marie Kondo, il riordino è spiegato più dettagliatamente.

Conclusioni

Secondo il metodo di Marie Kondo, mettere in ordine la casa equivale a mettere in ordine la propria vita, in quanto il disordine si sostiene sia causa di un caos interiore.

Nel suo manuale, diventato un best-seller, spiega passo a passo come muoversi per il riordino, muovendosi rigorosamente in modi specifici, per esempio il riordinare in base alle categorie (libri, vestiti, oggetti, etc) e non a seconda delle zone.

Molti sono i seguaci di Marie Kondo e del suo metodo, il KonMari, che sembra portare ordine e gioia nella vita delle persone che lo adottano. Spesso le persone cercano nuovi modi per riorganizzare casa, quindi per alcuni potrebbe essere un buon spunto per cominciare e vedere se, così, anche la propria vita migliora.

Valeria Glaray