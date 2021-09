Green pass: professori bloccati a Torino, uno dei due denuncia il preside

Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen si sono presentati questa mattina nel liceo dove insegnano, il Curie-Levi di Torino senza Green pass. I due insegnati avevano il certificato medico ma il preside non lo ha ritenuto valido e sono stati respinti.

Giuseppe Pantaleo ha denunciato il dirigente scolastico per abuso d’ufficio, assistito da un avvocato, alla stazione Carabinieri di Pozzo Strada, in città. La sua collega. Alisa Matizen, invece, non ha presentato alcuna denuncia. Pantaleo dice di non esserci vaccinato per patologie pregresse e di non essere un No Vax.

Favorevoli al Green pass i docenti del Giulio Cesare

Al liceo Giulio Cesare di Roma, controllo della temperatura all’ingresso e verifica del certificato verde con un tablet nella biblioteca della scuola. Già dalle 8 i primi docenti erano in fila sulla scalinata pronti a mostrare il Green pass. Al Giulio Cesare non c’è stato nessun problema, tutti i docenti sono favorevoli al certificato verde che li fa stare più sereni. “Sono favorevole al Green pass e alla scuola in presenza – racconta una insegnante dello storico liceo ai microfoni di Ansa,– Ci sentiamo più tranquilli”.

Oggi è il primo banco di prova in occasione degli esami di recupero del debito formativo, con controlli ‘manuali’ attraverso la App VerificaC19, in attesa che venga messa a punto la piattaforma che agevolerà le procedure. “Stamattina a scuola c’è il 20/30 per cento del personale, tra docenti e non – spiega la dirigente del liceo Paola Senesi – Al momento tutto è tranquillo, non ci sono criticità. Finora sono tutti in regola.

Noi comunque abbiamo informato nei giorni scorsi della novità dell’obbligo di Green pass. Per l’inizio delle lezioni attendiamo la piattaforma che agevolerà il controllo quando sarà presente a scuola il personale al completo”.