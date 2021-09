Lazio, terza dose di vaccino per i trapiantati

Il Lazio da oggi, come annunciato dal governatore Zingaretti, procede con la terza dose di vaccino per i soggetti trapiantati

Il governatore del Lazio annuncia la terza dose del vaccino con un twit. “Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro”

Il dibattito sull’opportunità o meno della terza dose è in corso da tempo sia in ambito medico che politico, ma ha vinto la certezza di dover mettere in sicurezza coloro che per malattia o terapia sono in una condizione di immunodepressione. Per loro è ragionevole intervenire subito con una terza dose. Il loro organismo non potrebbe chiaramente sopportare neppure una banale influenza figuriamoci un’influenza da coronavirus. Rischi che non corrono i soggetti sani vaccinati con le due dosi.

Terza dose necessaria per immunodepressi e malati oncologici

Le Autorità sanitarie internazionali , tra queste anche il nostro Istituto Superiore di Sanità, ribadiscono che l’obiettivo primario al momento è vaccinare 3 milioni e mezzo di persone a rischio ancora non immunizzate. che sono ancora le prime vittime del virus.

A tal proposito si guarda ai dati provenienti da Israele che ha già vaccinato la popolazione con la terza dose nel corso dell’estate. Dati che confermano l’efficacia della terza dose del vaccino di Pfizer-BionTech.

Ultimi dati aggiornati sulla pandemia in Italia

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute sono 4.664 i nuovi casi con test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 5.315, dunque il calo è del -12,2% su base settimanale. Le vittime sono 34 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 49 (-30,6% in 7 giorni). Per il tasso di positività Sono 267.358 i tamponi molecolari e antigenici. Domenica scorsa erano stati 259.756. Il tasso di positività è oggi dell’ 1,74% contro il 2,05% di 7 giorni fa (-14,7%).