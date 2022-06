I benefici della stanza di sale e dell’haloterapia

Negli ultimi anni uno dei trattamenti più in voga nel nostro Paese è la cosiddetta stanza del sale, anche conosciuta come grotta di sale. Questa stanza è una versione artificiale delle grotte di sale presenti in natura in paesi come Germania, Austria, Polonia, Russia e Slovacchia, dove vengono riconosciute come terapie mediche autorizzate dai ministeri della salute.

Si tratta di stanze realizzate interamente con il sale (pareti, pavimento, soffitto e al loro interno questo viene anche vaporizzato) e progettate appositamente per l’haloterapia, ovvero una tecnica che richiede di soggiornare per del tempo in un ambiente fortemente salino, in cui si può beneficiare degli effetti derivanti dall’esposizione naturale di questo minerale.

All’interno di queste stanze l’aria è pulita, non vi sono sostanze inquinanti, vi è un’umidità media del 50% e la temperatura si aggira tra i 18 ed i 24 gradi. Un trattamento molto semplice e che dona molti benefici, soprattutto al sistema respiratorio, alla pelle e all’umore.

Prima di sottoporsi alla stanza di sale è però suggerito chiedere un parere al proprio medico curante, soprattutto se vi sono condizioni di salute pregresse.

Come funziona la terapia del sale?

Una giornata al mare può essere d’aiuto per ricaricare le proprie energie e questo non dipende solo dal prendere il sole in spiaggia o dal bagno in mare, ma anche dall’atmosfera salina.

La talassoterapia – l’insieme di pratiche che sfrutta le caratteristiche uniche dell’acqua di mare per la salute dell’individuo – ha origini molto antiche, ma per la sua versione per così dire “asciutta” si aspetterà il 1843, quando il medico polacco Felix Boczkowski studiò come i minatori delle miniere di sale fossero meno soggetti a soffrire di patologie respiratorie rispetto alla media della popolazione di quell’epoca.

L’uso moderno di questa terapia risale invece in Germania, perfezionato dal dottor Karl Hermann Spannagel, il quale notò un miglioramento della salute dei suoi pazienti dopo che si erano nascosti in una grotta carsica (grotte formate da gallerie e da sale) per sfuggire ai bombardamenti di guerra.

Si parla quindi di haloterapia, ovvero la terapia del sale, un trattamento termale che prevede l’assorbimento di particelle saline mediante l’esposizione in ambienti dove abbonda questo minerale.

Gli esperti spiegano che la temperatura intorno ai 20 gradi e l’umidità controllata di queste stanze forniscono le condizioni ideali per permettere il miglior assorbimento degli elementi da parte dell’organismo.

Quali sono i benefici della stanza di sale?

Alla stanza di sale sono associati innumerevoli benefici per la salute dell’individuo, alcuni dei quali sono stati confermati anche a livello medico, in quanto si tratta di un minerale da sempre riconosciuto per i suoi effetti lenitivi e disinfettanti.

All’interno di queste stanze è presente una tipologia di sale specifico, spesso quello rosa dell’Himalaya, cha vanta concentrazioni elevate di:

Iodio (aiuta a ridurre lo strato lipidico corporeo),

(aiuta a ridurre lo strato lipidico corporeo), Calcio (rafforza le ossa e le difese immunitarie),

(rafforza le ossa e le difese immunitarie), Fluoro (rende i denti più sani e resistenti),

(rende i denti più sani e resistenti), Potassio (migliora la salute dei muscoli),

(migliora la salute dei muscoli), Magnesio (rilassa il corpo e regolarizza la pressione),

(rilassa il corpo e regolarizza la pressione), Rame (abbassa i livelli di zucchero e favorisce la circolazione sanguigna).

I vantaggi della stanza di sale risultano essere molti, tra i primi quelli legati alla respirazione, infatti è consigliata alle persone affette da bronchiti, infezioni croniche alla gola e alle vie respiratorie nasali. Il sale, inoltre, favorisce l’espulsione del muco e aiuta a ridurre la proliferazione dei batteri.

Inoltre sono stati riscontrati anche benefici a livello dermatologico, poiché la qualità del sale è nota per aiutare la pelle a combattere infezioni e a regolare la produzione di sebo. In tal senso, infatti, l’esposizione a queste stanze è suggerita per chi soffre di acne cronica, in maniera da ridurre la proliferazione di batteri a livello cutaneo.

Queste stanze hanno anche un effetto rilassante, sono ideali per gestire lo stress ed i periodi più ansiosi della propria vita.

Basta una permanenza di circa mezz’ora per cominciare a notare i primi effetti benefici, anche se per ottenere risultati migliori è consigliato un ciclo di almeno dieci sedute.

Il trattamento non è però adatto a tutti, ad esempio è sconsigliato alle donne in gravidanza e a chi soffre di alcune malattie come secchezza della pelle, alcuni disturbi cutanei, alcune malattie croniche, tumori, tubercolosi e altro ancora.

Conclusioni

La stanza di sale è una versione artificiale delle grotte di sale presenti in natura in paesi come Germania, Austria, Polonia, Russia e Slovacchia, dove sono riconosciute dalla sanità come vere e proprie terapie mediche.

Sono stanze realizzate interamente con il sale e progettate per l’haloterapia, ovvero la terapia del sale, che consiste di soggiornare per un lasso di tempo in un ambiente fortemente salino per beneficiarne dei suoi effetti (soprattutto al sistema respiratorio, alla pelle e all’umore).

I benefici sono molti, ma dato che è un trattamento sconsigliato per alcune categorie di persone, è necessario chiedere consiglio al proprio medico curante prima di soggiornare in una grotta di sale, soprattutto se vi sono condizioni di salute pregresse.

